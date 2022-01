Saluzzo, "Locke" dà il via alla stagione teatrale al Magda Olivero

La rassegna di teatro del Comune, realizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo e l’associazione Ratatoj, parte questa sera (martedì 11 gennaio) alle 21 al Cinema Teatro Magda Olivero (via Palazzo di città) con lo spettacolo "Locke".

Dal grande successo cinematografico diretto da Steven Knight con protagonista Tom Hardy, in scena la trasposizione teatrale affidata a Filippo Dini, attore e regista tra i più interessanti del panorama teatrale italiano.

Lo spettacolo vede la coproduzione del Teatro Franco Parenti, Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e Teatro Stabile di Torino.

Un uomo esce da un cantiere, si sfila un paio di stivali da lavoro e sale su una bella auto. Qui inizia il suo viaggio.

Durante il tragitto, Locke parla al telefono con altre persone. Non conosciamo le sue emozioni e i suoi pensieri, ma sono le telefonate a raccontarci la sua storia ed è la forma dei suoi rapporti a svelarlo.

Locke è un uomo borghese: ben vestito, con un buon lavoro, un buon reddito e una bella famiglia. A casa lo aspettano due figli, una moglie, la partita alla tv, le birre e il barbecue. Il cantiere al quale lavora è la costruzione di un edificio di grande prestigio e per la mattina seguente è prevista “la più grande colata di calcestruzzo dell’edilizia urbana londinese”.

Tutti si fidano di lui, ha tutto sotto controllo, è “il più bravo capocantiere d’Inghilterra”. Quella notte però Locke non torna a casa, ma parte per un lungo viaggio. Succede qualcosa che cambierà per sempre la sua esistenza e compirà una scelta che distruggerà la sua vita per come l’ha conosciuta e costruita fino a quel momento.

"Un testo sull’assunzione di responsabilità e sull’estrema fragilità degli edifici morali sui quali costruiamo le nostre famiglie e le nostre sicurezze".

Il costo del biglietto è di 18 euro, ridotto a 16 (per Under 20, Over 65, Possessori Abbonamento Musei, Torino+Piemonte Card, Touring Club, Carta Stabile, Tessera Aiace, Tessera Tosca, Aics, Abbonati alle stagioni a cura della Fondazione Piemonte dal Vivo, Abbonati al Teatro Piemonte Europa, Abbonati al Teatro Stabile di Torino e Torinodanza, Cral Regione Piemonte, Cral Intesa San Paolo, Soci Arci).

Possibilità di abbonamento per i sei spettacoli della stagione a 90 euro, con scelta posto a sedere.

Per informazioni consultare il sito www.cinemateatromagdaolivero.it. Per prenotare prenotazioni@cinemateatromagdaolivero.it

LOCKE di Steven Knight interpretazione e regia Filippo Dini scene e costumi Laura Benzi - luci Pasquale Mari colonna sonora Michele Fiori (Sistema audio in olofonia “HOLOS”) regia del suono David Barittoni.