Dal Piemonte Cirio, Allasia e Ravetti per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica

Saranno tre i rappresentanti del Consiglio regionale del Piemonte che andranno a Roma per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, la cui prima “chiama” è stata fissata dal Presidente della Camera, Roberto Fico, per lunedì 24 gennaio alle 15.





Il Consiglio regionale si riunisce da remoto per eleggerli.

Ufficiosamente si sa che, oltre al Presidente Alberto Cirio, la maggioranza di centrodestra indicherà il Presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia (Lega) e il rappresentante della minoranza Domenico Ravetti (Pd).





In un primo tempo si era parlato dell’ex Presidente ed ex sindaco di Torino, Sergio Chiamparino, ma la scelta del Partito Democratico si è poi orientata sull’ex capogruppo.





Ancora qualche incertezza permane per quanto riguarda il rinnovo dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.



Si sa che Allasia dovrebbe restare al suo posto, così come pure – pare – il vicepresidente forzista Franco Graglia, già sindaco di Cervere.



Staffetta invece nel gruppo Pd tra Mauro Salizzoni che lascia il posto a Daniele Valle.



In predicato per un posto da questore il pentastellato albese Ivano Martinetti, ma dopo la frattura nel gruppo regionale dei 5 Stelle la nomina non appare scontata.



Il ventilato rimpasto di Giunta, richiesto da Fratelli d’Italia, rimane invece per ora congelato e verrà definito solo dopo un ulteriore confronto tra i segretari regionali dei tre partiti di centrodestra, Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia.