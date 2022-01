Il maestro del cioccolato Silvio Bessone si candida a sindaco di Cuneo: "Lo faccio per chi non si sente più rappresentato dalla politica"

Colpo di scena per le amministrative 2022 a Cuneo.

Dopo le candidature di Luciana Toselli, Giancarlo Boselli e Giuseppe Lauria, arriva l'annuncio di Silvio Bessone, noto cioccolatiere di Vicoforte, rappresentante nazionale del settore Horeca che, nel corso della pandemia covid, è sceso spesso in piazza a sostegno di autonomi e partite Iva a Roma e in diverse trasmissioni televisive.

A comunicare la decisione, nel pomeriggio di oggi, è stato lui stesso con un post sui social, dove ha un nutrito seguito di follower: "Cari amici che mi seguite, dopo oltre un anno di coinvolgimento con il movimento Autonomi e partite IVA, dopo battaglie infinite contro il governo Conte 1-2 ora mi è stato chiesto di dare una svolta al nichilismo politico della Città di Cuneo. Cuneo non può più permettersi di perdere egemonia su altre città della provincia come Alba e Savigliano o Bra.

Un capoluogo da difendere con i valori liberali e la determinazione di un imprenditore che (come mi dicono gli amici) ha trasformato materia in emozione. Bene ora è ufficiale sarò candidato Sindaco a Cuneo per le prossime elezioni comunali."

"Non è stata una decisione improvvisa" - spiega Silvio Bessone raggiunto telefonicamente - "da più di 14 mesi lavoriamo dietro le quinte. Il sindaco di Cuneo è una figura che ricopre un ruolo di importanza strategica e di responsabilità. Ho deciso di candidarmi per tutte quelle persone che non si sentono più rappresentate dalla politica e per gli imprenditori, che sono le fondamenta del nostro Paese e vengono trattati invece come "l'ultima ruota del carro". In molti hanno paura ad esporsi, io no, perché se non ti occupi di politica, "prima o poi sarà la politica a occuparsi di te". Quindi mi candido per spezzare il paradigma della politica attuale".

Sabato 15 alle 15, presso il Cristal Hotel di Cuneo, si terrà la conferenza stampa di presentazione della sua candidatura sostenuta dal movimento autonomi e partite iva.