Ultima giornata di porte aperte all'Arimondi-Eula di Savigliano

Sabato prossimo, 15 gennaio, ultima giornata di porte aperte in presenza presso le sedi di Savigliano e Racconigi dell'Istituto superiore Arimondi-Eula.

Dalle ore 14.30 alle ore 18 sarà possibile, previo appuntamento, entrare nei locali della scuola di Savigliano in piazzetta Baralis 4 e parlare con i professori dei corsi di Liceo Classico Liceo Scientifico, Liceo delle Scienze Applicate, Cat (geometri), Afm (Ragioneria) e Rim (Ragioneria ad indirizzo linguistico).

Per appuntamenti e informazioni scrivere a: orienta.saviglianolicei@arimondieula.edu.it (per i corsi liceo), orienta.saviglianotecnici@arimondieula.edu.it (per i corsi tecnici) o telefonare al numero 0172.715514.

A Racconigi, sempre dalle ore 14.30 alle ore 18, previo appuntamento, si potranno visitare i locali della scuola in piazza Muzzone e dialogare con i professori dei corsi di Liceo Scientifico, Cat (geometri), e Meccanica e Meccatronica (ITIS).

Per appuntamenti e informazioni scrivere a: orienta.racconigi@arimondieula.edu.it o telefonare al numero 0172.83660.