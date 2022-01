Ciclismo: raduno azzurro sulle strade di Calpe, Erica Magnaldi nel gruppo "strada" femminile

C'è anche la cuneese Erica Magnaldi tra le atlete convocate dal CT Paolo Sangalli per il training camp in programma dal 12 al 23 gennaio sulle strade di Calpe, in Spagna.

Al lavoro, oltre alle ragazze del gruppo "strada", gli azzurri del gruppo "pista" guidati dal CT Marco Villa.

GRUPPO STRADA FEMMINILE

BASTIANELLI MARTA G.S. FIAMME AZZURRE

BORGHESI LETIZIA EF EDUCATION - TIBCO-SVB

CAVALLI MARTA G.S. FIAMME ORO

CECCHINI ELENA G.S. FIAMME AZZURRE

CONSONNI CHIARA VALCAR - TRAVEL & SERVICE

FIDANZA MARTINA G.S. FIAMME ORO

GASPARRINI ELEONORA CAMILLA VALCAR - TRAVEL & SERVICE

GUAZZINI VITTORIA G.S. FIAMME ORO

MAGNALDI ERICA UAE TEAM ADQ

PIERGIOVANNI FEDERICA DAMIANA VALCAR - TRAVEL & SERVICE

PIRRONE ELENA G.S. FIAMME ORO

TOMASI LAURA UAE TEAM ADQ