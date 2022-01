Volley maschile A2 - Cantù pronto per la trasferta con la BAM Acqua S.Bernardo, Battocchio: "La costruzione del nostro finale di campionato parte da Cuneo"

La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo si prepara ad ospitate il Pool Libertas Cantù nel recupero della prima giornata di ritorno.

Primo impegno del nuovo anno per la squadra di Serniotti al cospetto di una squadra in lotta per la salvezza ma da non sottovalutare per nessuno motivo.

Fischio d'inizio alle 20 di mercoledì al palazzetto di San Rocco Castagnaretta.

Le dichiarazioni della vigilia del coach di Cantù Matteo Battocchio:"Cuneo è una squadra di ottime individualità e costruita per provare a vincere il campionato. Ma credo che noi dobbiamo essere molto consci di quali siano i nostri limiti: ci siamo guardati in faccia oggi (ieri, ndr), e abbiamo bisogno di ricostruire la nostra squadra e il nostro gioco. Abbiamo tre settimane di tempo per arrivare pronti al rientro dopo la giornata di pausa, e cercare di strappare qualche punto che possa essere utile alla corsa per la salvezza. Sappiamo che ci danno tutti già per spacciati, ma la nostra costruzione di quello che sarà il nostro finale di campionato comincia da mercoledì (domani, ndr) contro Cuneo. Al netto di chi potrà scendere in campo, perché non abbiamo intenzione di rischiare la salute di nessuno, cercheremo di mettere a punto delle cose che diventeranno parte del nostro sistema di gioco, esattamente come si usa fare nel precampionato. Lo faremo contro una squadra molto forte, molto attrezzata, e con un giocatore straordinario come Botto che può fare la differenza nei momenti caldi. È una squadra aggressiva al servizio e a muro, ma che sa difendere e che sa giocare anche con pazienza. Per questo sta facendo un campionato di alto livello, e giocando onestamente molto bene: sono cresciuti molto durante il campionato”.