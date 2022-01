Volley maschile A2 - Mercoledì sera Cuneo sfida Cantù, rinviata la trasferta a Caorle

Domani, mercoledì 12 gennaio alle ore 20.00 al Palasport di Cuneo, la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo recupererà la prima giornata del girone di ritorno, ospitando il Pool Libertas Cantù.

Prevendita online attiva su Liveticket.it fino alle ore 12 di mercoledì e biglietteria al palazzetto aperta dalle ore 18.30 in concomitanza con l’apertura dei cancelli.

Rinviata, invece, la trasferta a Caorle in programma per domenica 16 gennaio a causa di più di tre positività al Covid-19 nella squadra dell’HRK Diana Group Motta. Il recupero in attesa di data ufficiale, così come quello con Castellana dello scorso weekend.