Fiorenzo Dalmasso riconfermato presidente del CAI Peveragno

Dopo che l’assemblea annuale dei soci, tenutasi il 17 dicembre, aveva votato il nuovo Consiglio Direttivo del CAI Peveragno per il triennio 2022-2024, il medesimo Consiglio nella sua prima riunione del 10 gennaio ha eletto Presidente Fiorenzo Dalmasso al suo secondo mandato. E’ stato nominato come Vice Presidente Marco Clerico e sono state confermate Cavallo Marinella come Segretaria e Donatello Garello come Tesoriere.



Fanno parte del Consiglio oltre ai confermati Pierangelo Giuliano, Elio Viada, Beppe Dalbesio i nuovi eletti Roberto Ghibaudo e Pietro Peirone. Per i revisori dei conti sono stati confermati Ugo Bellino, Mauro Tecco a cui si aggiunge Giorgio Toselli.



Redatto un nutrito programma per l’attività sia invernale che estiva, il nuovo Consiglio attende i soci per il rinnovo del tesseramento 2022.



Si ricorda che la sede è aperta tutti i venerdì dalle ore 21 alle ore 22,30.

L’accesso è riservato ai possessori di green-pass rafforzato ed è obbligatorio l’uso di mascherina. Possibilità di rinnovo tesseramento da remoto con pagamento tramite bonifico bancario e Satispay.