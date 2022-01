A Bra proiezione di Kink Hair, un documentario che dà voce ai migranti in provincia di Cuneo

Proiezione di King Hair. Cinque storie dal mondo, un documentario perdare voce ai migranti in provincia di Cuneo (Bra, cinema Impero, mercoledì 19 gennaio 2022, ore 21)

Mercoledì 19 gennaio, alle ore 21, presso il cinema Impero di Bra (via VittorioEmanuele II, 211) verrà proiettato il documentario King Hair. Cinque storie dal mondo.

Nato in collaborazione con il progetto SAI Cuneo (Sistema di Accoglienza eIntegrazione), il lavoro è stato scritto e realizzato dai documentaristi Sergio Pozzi e Simone Drocco tra aprile e giugno del 2021 e ripercorre, intrecciandole, le storie di un barbiere, di una studentessa, di un ex calciatore, di una cuoca e di un pastore che, provenienti da continenti diversi, da tempo vivono sul territorio cuneese.

Come affermano gli autori, "l’occasione per la realizzazione del documentario è stata la celebrazione della Giornata mondiale del rifugiato del 20 giugno scorso, vista come la ricorrenza più indicata per presentare degli spaccati di vita migrante del nostro territorio facendoli raccontare dai loro stessi protagonisti. Se non un’analisi, quantomeno un ragionamento su cosa succede nel mondo, e come ciò influenzi il nostro quotidiano".

In collaborazione con l’équipe integrazione dei bacini territoriali nei quali da tempo opera il SAI Cuneo, "i cinque protagonisti sono stati selezionati tra beneficiari attualmente presenti nel progetto ed ex ospiti che hanno continuato a vivere in questa provincia del Piemonte; non attori, quindi, quanto piuttosto persone che raccontano il proprio vissuto e il viaggio che le ha portate a Cuneo".

Anche la colonna sonora riveste un ruolo decisivo nel lavoro che sarà proiettato: scritta appositamente per il documentario dal musicista Morro Kanuteh e dalla Kairaba Band, questa accompagna la narrazione amplificandone il messaggio, con l’idea forte che la musica è – per definizione – migrante, mai ferma e sempre pronta aconfrontarsi e a fondersi con le differenze.King Hair vuole essere un ‘ponte’ capace di comunicare con la comunità territorialeche da anni accoglie chi proviene da Paesi diversi dal nostro.

Come affermano ancora Pozzi e Drocco, "il documentario lascia la parola ai suoi cinque protagonisti seguendoli quotidianamente tra scuola, lavoro, difficoltà nel cercare una casa e fatiche della burocrazia. Un vero e proprio spaccato di vita che intende raccontare uno dei molti aspetti della migrazione e dell’accoglienza dal punto di vista di chi li vive ogni giorno sulla propria pelle". Ma non solo.

"Il filo della narrazione è costituito dal rapporto con il territorio, così che il pubblico presente in sala possa riscoprire i luoghi in cui è nato per mezzo di inediti punti di vista. Ogni persona intervistata, infatti, rappresenta un differente modo di vivere questo rapporto: attraverso il volontariato, lo studio e la formazione, oppure la costruzione di una famiglia o il recupero di lavori della tradizione locale".

Cos’è il SAI?Il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) rappresenta la rete degli enti locali che promuovono e realizzano progetti di accoglienza integrata a favore di persone titolari di protezione internazionale e richiedenti asilo.

Il progetto SAI Cuneo dispone di 265 posti distribuiti su 17 Comuni della provincia di Cuneo per l’accoglienza di uomini, donne e famiglie titolari di protezione internazionale e richiedenti asilo. Scopo del progetto è favorire il perseguimento dell’autonomia individuale e l’integrazione sociale delle persone accolte. Titolare del SAI Cuneo è la Città di Cuneo.

Il progetto agisce su cinque differenti bacini territoriali: 1) bacino di Cuneo; 2) bacino di Alba e Bra; 3) bacino di Genola, Savigliano, Saluzzo, Costigliole Saluzzo, Verzuolo, Villafalletto, Cavallermaggiore e Benevagienna; 4) bacino della valle Stura (Moiola, Roccasparvera, Demonte e Gaiola); 5) bacino della valle Grana (Caraglio e Bernezzo).

Il soggetto incaricato della gestione delle attività di accoglienza è un raggruppamento di 7 imprese sociali e 1 associazione ONLUS che da anni sono radicate sul territorio della provincia di Cuneo e che vantano una specifica esperienza nella gestione dell’accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati. Queste realtà sono: la Cooperativa Alice, la Cooperativa Insieme a voi, la Cooperativa Fiordaliso, la Cooperativa Momo, la Cooperativa Orso, la Cooperativa Valdocco, la Compagnia di Iniziative Sociali (CIS) e l’Associazione Comunità papa Giovanni XXIII.

Per conoscere le attività passate e in preparazione del progetto SAI Cuneo è possibile visitareil sito https://siproimicuneo.it/ .