Anche "Grandi Langhe" 2022 tra gli eventi rinviati causa pandemia: la due giorni torinesi si aggiorna ad aprile

Doveva tenersi alle Officine Grandi Riparazioni (Ogr) di Torino tra lunedì 31 gennaio e martedì 1° febbraio. E’ stata invece rimandata al 4 e 5 aprile l’edizione 2022 di "Grandi Langhe", la manifestazione che il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani dedica a buyer, enotecari, ristoratori e importatori italiani e internazionali.

Facilmente intuibile il motivo del rinvio, legato al peggioramento della situazione dei contagi e alle misure previste dagli ultimi decreti, che impongono importanti limitazioni e capienze ridotte agli eventi nei quali sia contemplata la somministrazione di cibo e bevande.

L’iscrizione, la location e le modalità di svolgimento della manifestazione rimarranno invariate. I visitatori che hanno prenotato il proprio ingresso possono utilizzare il biglietto già in loro possesso per la prima o la seconda giornata della manifestazione. Le registrazioni sono momentaneamente sospese in attesa di nuove disposizioni sulle capienze e riapriranno il 1° marzo.