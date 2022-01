L'AIB di Chiusa Pesio in campo per la comunità con consegne a domicilio di farmaci e spesa

La squadra AIB di Chiusa di Pesio scende in campo a sostegno degli anziani e delle persone più fragili attivando un servizio di consegna farmaci e spesa a domicilio.

"Nel corso della prima ondata pandemica" - spiega il capogruppo Franco Pastorello - "abbiamo collaborato con la Croce Rossa di Peveragno e abbiamo pensato, visto il perdurare dell'emergenza Covid, di dare un sostegno concreto alla comunità, dedicato ai più anziani, alle persone con problemi di salute e/o che non hanno la possibilità di raggiungere facilmente il centro e i relativi negozi."

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di stare vicino alla popolazione e porre le basi anche per progetti futuri per "non abbandonare nessuno in valle".

Per usufruire del servizio è sufficiente contattare il referente incaricato al numero 3312854332 per avere informazioni, prenotare una consegna e avere tutte le delucidazioni sul servizio.