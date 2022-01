Anche il presidente Macron lo conferma: la Cuneo-Nizza è davvero la "Ferrovia delle Meraviglie"

In questi giorni non si fa altro che parlare della ferrovia di Val Roya come una vera e propria ‘star’. E le ultime parole del Presidente della Repubblica francese Macron, in piazza a Tenda, sono state la ciliegina sulla torta, una benedizione dall’alto.

Tutto questo conferma il risultato del Censimento del Fai: questa è una vera ‘Ferrovia delle Meraviglie’, per le sue diverse e innumerevoli meraviglie: meraviglia ferroviaria, paesaggistica, ambientale, storica, ingegneristica, internazionale, alpina, turistica, una meraviglia a colori. “Tante meraviglie – evidenzia il segretario di Confesercenti Imperia, Sergio Scibilia - che la rendono unica e insuperabile, che lascia i viaggiatori, con le sue gallerie elicoidali, stupiti e senza parole. Meravigliosa nelle quattro stagioni, con le diverse tonalità che la natura ci regala e un viaggio ci permette di ammirare colori che fanno da cornice ad un quadro meraviglioso. Meraviglia per ogni stazione con edifici storici, purtroppo abbandonati, che diventano una tappa di partenza ed arrivo di escursioni outdoor a piedi o in bike, immersi in un bioclima speciale unito tra le onde del Mediterraneo e le cime delle Alpi, con flora e fauna di tutte le specie”. La ferrovia è un enorme teatro naturale che ogni giorno offre uno spettacolo diverso, attraversato da ponti, viadotti, gallerie, strutture, che si presentano come quinte naturali immerse nell’ambiente: “Questo è un tesoro naturalistico e paesaggistico unico – termina Scibilia - situato tra due nazioni, tre regioni , un vero patrimonio da conservare, da salvaguardare in modo attivo. Oggi possiamo incominciare a pensare al prossimo piano di marketing, e allora lanciamo un unico e solo nome per riconoscere e identificare questa ferrovia: ‘La Meravigliosa’”.