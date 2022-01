Associazione Comuni Octavia: Riccardo Ghigo lascia la presidenza

Il sindaco di Scarnafigi, Riccardo Ghigo, uno dei fondatori dell’associazione Octavia, che ricomprende 17 Comuni a cavallo tra l’area Saluzzese e Saviglianese, ha rassegnato le dimissioni dall’incarico.

“Non mi tiro certo indietro, soltanto – spiega – faccio un passo di lato per poter rifiatare”.

Era stato proprio Ghigo, sei anni, insieme al compianto sindaco di Manta, Mario Guasti, a dar vita all’associazione che nel corso di questo tempo è cresciuta ed ha avviato varie iniziative su più fronti.

“Senza presunzione – spiega Ghigo – ricordo che Octavia è nata da un’idea di pochi fra cui il sottoscritto: un sogno o forse un’illusione che in questi anni è diventata una realtà unica sul territorio. L’associazione è cresciuta. Si è lavorato molto, molti progetti – osserva - sono andati in porto e altrettanti stanno per essere realizzati. Octavia si è accreditata ed ha ricevuto il riconoscimento di enti, fondazioni e privati. Non è stato un percorso facile, anzi – ricorda il sindaco di Scarnafigi – è stato quanto mai impegnativo ma importante. Mettere insieme 17 sindaci del territorio non è cosa semplice nè scontata. Oggi però è una realtà che può dire la sua, un esempio di aggregazione fra Comuni che non ha molti eguali in Italia”.

Octavia, per quanto indirettamente, si è fatta promotrice della lista dei “Piccoli Comuni” che ha partecipato alle recenti elezioni provinciali, non riuscendo però ad eleggere alcun proprio rappresentante.

“Essere arrivati a pensare e provare di competere con una lista civica dei piccoli comuni alle recenti provinciali di Cuneo è stata un impresa notevole che ha richiesto energie e coraggio. Non aver raggiunto i voti sufficienti per i nostri candidati è stato mancare un obiettivo, non assolutamente – commenta - una sconfitta”.

Ghigo aggiunge che “quanto fatto fino ad ora non è che un inizio, a cui sono orgoglioso di aver dato il via. Tuttavia – annota - c’è ancora molto da fare.

Non mi tiro indietro, ritengo però sia ora di rifiatare su questo fronte essendo già oltremodo impegnativo il ruolo di sindaco. Resto operativo e a disposizione, anche con qualche sassolino nelle scarpe da togliermi, e rimetto all’assemblea la mia carica di presidente, che, sono certo, andrà a chi saprà portare avanti e rivitalizzare l’associazione”.

Entro fine mese l’assemblea dei sindaci si riunirà per designare il successore.

Il nome che circola è quello di Matteo Morena, giovane sindaco di Cardè.