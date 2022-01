Cambia la banca del servizio tesoreria della Provincia: ripresa pagamenti PagoPa dal 15 gennaio

In seguito al passaggio del servizio di tesoreria dell’ente Provincia di Cuneo, che al 1° gennaio 2022 è affidato alla Banca Alpi Marittime (Bam) Credito Cooperativo Carrù (sede di Cuneo in corso Brunet 9), i pagamenti con l’ausilio di PagoPA a favore della Provincia sono sospesi fino al 14 gennaio compreso. A partire dal 15 gennaio, appena il servizio PagoPA avrà aggiornato il proprio sistema, sarà nuovamente possibile effettuare i pagamenti. Info sul portale della Provincia www.provincia.cuneo.it alla pagina dedicata a PagoPA in https://www.provincia.cuneo.it/ente/pagopa e e sul portale PagoPA della Maggioli.