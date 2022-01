Cuneo saluta le feste: si smontano le luci e le decorazioni che hanno illuminato la città

A Cuneo, stamattina 12 gennaio, è iniziato lo smontaggio delle luci e delle decorazioni che hanno reso bellissima la città per tutto il periodo delle festività natalizie, dallo scorso 8 gennaio, quando in piazza Galimberti venne acceso, con tanto di lancio letteralmente funambolico, il grande albero.

Ed è proprio da lì che si è partiti. Smontato l'albero e buona parte degli archi lungo via Roma. Nel corso dei prossimi giorni verranno via via smantellate anche le altre decorazioni che hanno illuminato tutta la città, da piazza Boves a tutto l'asse di corso Nizza, senza dimenticare corso Giolitti e piazza Europa o la piazzetta del Comune.

Quest'anno la città ha vissuto un'edizione di luci eccezionale, grazie all'organizzazione e agli stanziamenti economici spostati dall'Illuminata estiva, annullata, a quello che è stato IllumiNatale.

Purtroppo, dal 23 dicembre, sono stati cancellati tutti gli eventi organizzati nell'ambito dell'iniziativa, così come sono stati cancellati gli attesi eventi di piazza, in particolare quelli per festeggiare il Capodanno. L'aumento dei contagi ha purtroppo avuto la meglio su tutto.