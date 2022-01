Neviglie, c’è il progetto definitivo per sistemare la frana sulla Provinciale 51

Via libera della Provincia al progetto definitivo per lavori di consolidamento di una parte della Strada Provinciale 51 nella diramazione verso Neviglie con opere di drenaggio, regimazione acque e opere di sostegno.



L’intervento, approvato con decreto del presidente Federico Borgna, prevede un costo complessivo di 350.000 euro, di cui 241.136 per lavori (compresi oneri della sicurezza) e 108.864 euro per somme a disposizione dell’amministrazione, coperto da un finanziamento ministeriale.



I lavori, tutti nel comune di Neviglie, prevedono la realizzazione di una berlinese di pali intirantata in sommità, il ripristino del manto stradale nella zona in dissesto, la realizzazione di una serie di microdreni e di un pozzetto di raccolta delle acque di infiltrazione. Prevista anche la realizzazione di canalette costituite da mezzi tubi in calcestruzzo, per la regimazione delle acque di ruscellamento superficiale provenienti dal versante a monte della strada provinciale.