Alla stazione di Mondovì panchine colorate per aprire lo sguardo sulla comunità

Panchine colorate per lasciare un segno e dare speranza alla comunità.

E' questo l'obiettivo delle iniziative intraprese dalla Cooperativa Caracol, con il sostegno della Provincia, della Città di Mondovì, la Polizia Municipale, attraverso il progetto "Educativa di strada".

Per chiudere il 2021 con un buon auspicio, alcuni ragazzi che frequentano l'area della stazione all'Altipiano, dove sorge il nuovo skate park, insieme allo staff della cooperativa Caracol, hanno dato nuova vita alle panchine del viale, con l'aiuto speciale di Karim, artista della Graffiti Art Torino.

Un segnale importante non solo per i giovani, ma anche per la comunità perché proprio su una di quelle panchine, lo scorso settembre, era morto Mauro, un senzatetto che aveva fatto del viale della stazione la sua casa.

"Uno sguardo in più sulla comunità vale più di mille lampioni e 100 telecamere" - scrivono sulla pagina della cooperativa Caracol, capofila del progetto che si divide in più fasi operative, in primis, il supporto ai giovani.

"Il rientro a scuola, in questo periodo di emergenza sanitaria prolungata, è stato occasione per rimettere al centro della vita di una comunità il patto di corresponsabilità che ha come protagonisti scuola, studenti, famiglie accanto a istituzioni e mondo dei trasporti." - spiegano da Caracol - "Tante sono le azioni del governo e delle istituzioni, tutte a tutela del diritto alla scuola in presenza e della sicurezza. La presente proposta della Provincia di Cuneo è a sostegno dell’efficacia di queste azioni e si colloca come azione preventiva, di sensibilizzazione e di attivazione diretta dei giovani affinché ciascuno possa fare la propria parte come cittadino attivo".