Saluzzo, nei musei visitatori raddoppiati rispetto al primo anno di pandemia

Nel 2021 è stato ottobre il mese più gettonato per visitare Saluzzo e i suoi musei. E’ quanto emerge dall’analisi degli ingressi dell’anno scorso nel sistema museale cittadino formato dai musei della Memoria carceraria e della Civiltà cavalleresca in Castiglia, da Casa Cavassa, dalla Torre civica con l’Antico palazzo comunale (e Pinacoteca Matteo Olivero) e da Casa Pellico.

Per conto del Comune si occupano della gestione e dell’animazione la cooperativa Itur e l’associazione Ur-ca.

Nell’anno appena concluso gli accessi ai musei in città sono stati 22675, una ripartenza positiva dopo la chiusura del 2020 di tutti i luoghi della cultura. Come premesso, ottobre è stato il mese con più passaggi registrati, 5474, seguito da agosto (3467) e giugno (3354). Escludendo le aperture straordinarie di febbraio (78 accessi) e i 2 giorni di apertura di aprile, cioè il 29 e il 30 con 15 persone, dicembre è stato il mese con meno visite, 773.

E’ Casa Cavassa il sito che fa registrare il maggior numero di ingressi: 12295 in totale nel 2021, con il “picco” anche in questo caso ad ottobre con 3115 persone.

Le visite alle strutture museali saluzzesi sono praticamente raddoppiate negli ultimi 12 mesi: erano state 14146 nel 2020.

Un netto incremento, ma gli arrivi di visitatori e turisti a Saluzzo nel secondo anno di pandemia sono stati ancora inferiori al periodo pre-Covid. Nel 2019, infatti, gli accessi erano stati 42444.

"Dopo il tracollo del 2020 – dice l’assessore al Turismo Andrea Momberto -, il 2021 ha registrato incoraggianti segnali di ripresa. E’ vero che a causa delle chiusure è andata sostanzialmente perduta la primavera, sulla quale storicamente il nostro sistema museale è sempre stato molto attrattivo, ma l’estate e l’autunno ci consegnano numeri che fanno ben sperare per l’avvenire. In particolare il mese di ottobre è stato molto positivo, e questo ci suggerisce che la strada intrapresa è quella giusta: accanto alle manifestazioni di primavera (START innanzitutto), dobbiamo lavorare per rafforzare l’autunno, ed in questo senso va proprio l’investimento fatto sulla nuova “Festa del libro Medievale e Antico” in collaborazione con Salone internazionale del Libro di Torino e Fondazione CRS. Un ringraziamento particolare va anche a tutti i lavoratori e i volontari impegnati nei musei, negli uffici comunali, nelle fondazioni e nelle associazioni culturali, che in questi anni difficili stanno dimostrando grande professionalità e amore per la città".

L’anno appena concluso è stato quello della mostra “Tesori del Marchesato” dal 1 luglio al 1 novembre, nell’ambito della quale sono state organizzate numerose attività straordinarie, visite guidate a tema e iniziative per bambini.

Tra i tanti eventi collaterali che hanno ricevuto apprezzamenti da parte dei visitatori ci sono state la visita tematica “Castiglia da brivido” - tour animato in collaborazione con la Compagnia teatrale “Primo Atto” che in occasione di Halloween ha coinvolto 65 partecipanti, e il laboratorio didattico dedicato alle piante officinali "Le erbe delle streghe”, tenutosi in Castiglia con 33 persone.