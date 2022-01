Incidente alle porte di Cuneo: quattro auto coinvolte e lunghe code

Incidente, attorno alle 17 di oggi 12 gennaio, a Borgo san Giuseppe, frazione alle porte di Cuneo, poco prima del distributore e del bar Cit ma Bel.

Quattro le auto che sono rimaste coinvolte in un tamponamento che non ha avuto particolari conseguenze, se non quella di creare lunghe code in entrambe le direzioni e sulla strada Bovesana.

Sul posto la Polizia, che sta facendo procedere le vetture a senso unico alternato in attesa della rimozione dei veicoli, i vigili del fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza degli stessi, e i sanitari, che hanno verificato le condizioni delle persone coinvolte.