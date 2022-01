Ritrovato senza vita il corpo della 52enne scomparsa da Barbaresco

Si sono purtroppo concluse col ritrovamento del corpo senza vita della donna, le ricerche di Paola Conterno, la 52enne, infermiera all’ospedale di Verduno, della quale era stata denunciata la scomparsa domenica 9 gennaio.



La tragica scoperta nella serata di ieri, martedì 11, quando, dopo aver individuato la sua automobile in una zona non lontana da casa, i militari della Compagnia Carabinieri di Alba hanno esteso le ricerche, proseguite per tutta la giornata sotto il coordinamento della Prefettura, all’interno di una pertinenza poco lontana dal casolare di località Nicolini nella quale la donna viveva insieme al marito, agricoltore, e all’anziana madre.

Qui il tragico ritrovamento, all’interno di locali non abitualmente utilizzati dalla famiglia. Sul posto è intervenuto il medico legale, il cui esame ha evidenziato l’assenza di segni di violenza sulla salma e le circostanze nelle quali la donna si sarebbe purtroppo tolta la vita. L’autorità giudiziaria ha quindi concesso il nulla osta alla famiglia per la celebrazione delle esequie.



"Una bravissima persona – la ricorda addolorato il sindaco di Barbaresco Mario Zoppi, che sin dalle prime ore dopo la scomparsa ha partecipato alle ricerche insieme agli amministratori del paese, ai volontari della Protezione Civile e ai Carabinieri della Stazione di Neive –. La conoscevo da quarant’anni e non posso che ricordarne la bontà d’animo e il suo continuo impegno per gli altri. Il lavoro di infermiera lo portava anche a casa, in paese, sempre disponibile a dare una mano, a offrire un supporto a chi, spesso anziano, potesse averne bisogno. Non possiamo che stringerci alla famiglia in questa dolorosa circostanza".