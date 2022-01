Saluzzo dà l'addio alla professoressa Maria Grazia Flego, insegnante e donna di cultura

Cordoglio a Saluzzo per la morte della professoressa Maria Grazia Flego, nata Santagata. Aveva 91 anni.

Insegnante di Lettere, fece scuola a molti saluzzesi e prima della pensione divenne dirigente scolastica a Bernezzo e Caraglio. Persona di cuore e di grande cultura, ha animato la vita culturale cittadina, sempre con molta partecipazione.

Commoventi le parole della nipote Francesca Galvagno, che tramite i social ha voluto ricordare lo spirito battagliero che ha contraddistinto la nonna sin dall’infanzia, insieme al suo amore per la vita e la famiglia: "Ti sei laureata per ben due volte, sei diventata professoressa di lettere e poi preside di istituto, hai scritto due libri, hai vinto premi letterari, conoscevi la Divina Commedia a memoria, sei diventata attrice di teatro, tenevi i corsi all'università della terza età ed eri amatissima dai tuoi studenti, dipingevi su ceramica, ricamavi in una maniera sopraffina ed eri una cuoca eccezionale".

Aveva recitato nella Compagnia del Teatro del Marchesato fin dalla Fondazione e è stata anche molto attiva nella Famiija Saluseisa.

Era vedova di Janko Flego, originario di Pola, il "suo Rodolfo Valentino" come lo chiamava.

Lascia i figli Antonella con Elio, Dario, i nipoti Francesca con Emanuele, Michele, Miriam e Sofia, l’amato Edoardo e i parenti.

Il rosario questa sera, mercoledì 12 gennaio, alle ore 18 presso la Cattedrale di Saluzzo. I funerali avranno luogo domani, giovedì 13 gennaio, alle ore 15.30, sempre in Duomo.