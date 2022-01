Porte aperte, ma solo on line, per il liceo Da Vinci di Alba, che presenta i suoi quattro indirizzi

E’ già tempo di bilanci per il Liceo Musicale “Da Vinci” di Alba, che nel mese di dicembre ha affrontato numerosi impegni artistici. Pur tra le molte difficoltà in fase di preparazione, dovute alle note restrizioni imposte dalla pandemia, il Liceo albese ha effettuato una mini-tourné: il 5 dicembre a S.Damiano d’Asti, il 12 e il 19 a Magliano Alfieri e il 17 ad Alba nella stupenda cornice della Chiesa di S.Domenico, dove è stato tenuto il tradizionale Concerto di Natale. Le esibizioni hanno visto protagonisti alcuni ensemble strumentali da camera, il Coro e l’Orchestra del Liceo Musicale.

Ora, alla ripresa delle lezioni, i giovani musicisti albesi saranno impegnati nell’OPEN DAY on line di sabato 15 Gennaio, dove il LICEO “DA VINCI” presenterà tutti i suoi 4 indirizzi: il Linguistico, Le Scienze Umane, l’Economico Sociale e il Musicale. E’ obbligatoria la prenotazione ai seguenti indirizzi: www.davincialba.edu.it , e-mail cnpm04000x@istruzione.it , oppure telefonare ai numero 0173 440274 e 338 1172626. Per l'indirizzo musicale, è possibile concordare appuntamenti per assistere alle attività strumentali pomeridiane.