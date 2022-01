Badminton: annata storica per lo Shuttle Alba

Si è appena concluso un anno incredibile per i langaroli del badminton e negli ultimi tornei dell’anno la buona “stella” ha continuato a brillare.

Al Challenge di Novi bottino di 19 medaglie e conferme importanti: oro e argento nel singolare under 15 con le “azzurre” Sofia Protto e Ilaria Fornaciari, che insieme vincono l’oro anche nel doppio.

Tripletta per Sofia , prima anche nel misto con Leonardo Fava.

Nel doppio maschile under 17 argento per Edoardo Parusso e Dexiang Chen, bronzo per Pietro Capetta e Leonardo Fava.

Nel singolo under 17 oro e argento per il “nazionale “ Pietro Capetta in compagnia di Leonardo Fava.

Nel doppio junior bel bronzo per Giulia Marengo e Sophie Bianchi, nel doppio misto under 17 ritorno alle gare con un promettente bronzo per Edoardo Parusso in coppia con Ilaria Fornaciari.

Nella categoria assoluta argento per Aslam Faizan nel singolo, bronzo per Jakub Boero nel doppio con Giuseppe Monchiero.

Nel settore master doppietta per Ezio Bossati nel singolo e nel doppio con Gianluca Capetta, che vince anche il bronzo nel singolo.

Nel Gran Prix Nazionale di Acqui Terme bronzo “pesante”per Sofia Protto nel singolo under 17, anche terza misto con Leonardo Fava.

Brillante vittoria per Pietro Capetta nel singolo under 15, che vince anche il bronzo nel doppio con un grande Leonardo Fava.

Argento per Ilaria Fornaciari nel doppio under 15 con Alessia Pellitteri e spettacolare argento nel misto con Marco Polito.