Saluzzo: salta ancora il Fitwalking del Cuore in presenza, anche la 19^edizione si svolgerà in forma virtuale

A seguito di una riunione avvenuta in prefettura a Cuneo col Comitato di Sicurezza alla presenza del Prefetto, Vice Prefetto, Questore, Sindaco di Saluzzo, esponenti delle forze dell’ordine e dell’ASL, seppur con rammarico, in relazione all’allarmate situazione epidemiologica le autorità preposte non hanno potuto dare autorizzazione allo svolgimento della manifestazione in presenza, in nessuna forma organizzata.

“Senza alcuna polemica e ben consci della situazione, spiace molto - sottolineano gli organizzatori - dover rinunciare, anche quest’anno, alla tradizionale festa del Fitwalking del Cuore. Avevamo anche pensato ad una formula che limitasse al massimo le possibilità di assembramento, ma è necessario attenersi alle disposizioni. In ogni caso la solidarietà non si fermerà, non è ferma e non si fermerà neanche nei prossimi giorni grazie alle tantissime persone che hanno fin d’ora già sottoscritto l’iscrizione e siamo certi continueranno ad iscriversi per essere comunque parte dell’evento anche se in forma virtuale. L’aspetto solidale non è intaccata dal mancato svolgimento della camminata, continueremo ad assegnare, come sempre, congrui contributi alle associazioni, gruppi sportivi, asili, scuole questo per tutto il comitato organizzatore, che in questi mesi ha comunque alacremente lavorato alla riuscita dell’evento, è una grande soddisfazione”.

La manifestazione si svolgerà quindi come lo scorso anno in forma virtuale e personale, ognuno potrà camminare dove e quando vorrà e se ha piacere inviare la foto con il pettorale e le mani a cuore per la pubblicazione sui social network.

Per la pubblicazione sulla pagina Facebook del Fitwalking del Cuore è sufficiente inviare le immagini via Messanger, via Whatsapp al numero 338/6151466 o via mail all’indirizzo info@scuolacamminosaluzzo.it, a partire da martedì 25 gennaio verranno pubblicate nell’album del Fitwalking del Cuore 2022. Gli utenti di Instagram possono postare la foto/video inserendo l’#fitwalkingdelcuore2022 oppure menzionare in una storia il profilo @fitwalkingdelcuore.