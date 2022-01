Sci alpino femminile: Grand Prix Italia, Carlotta Saracco seconda nel gigante di La Thuile

Martedì 11 gennaio prima giornata di gare FIS valide per il Grand Prix Italia femminile sulla pista Diretta 2 di La Thuile, con un Gigante che ha avuto Federica Brignone, in allenamento sulle sue nevi, come apripista d’eccezione.

Ha vinto la carabiniera vicentina Asja Zenere, che ha fatto segnare il tempo totale di 1’,49”,01/100, superando nella seconda manche la limonese Carlotta Saracco (Centro Sportivo Esercito), seconda al traguardo finale con un distacco di 49/100. Terza a 61/100 la canadese Britt Richardson (Alpine Canada Alpin).

Ottima ancora una volta la gara della valsesiana Emilia Mondinelli dello Sci Club Sansicario Cesana, atleta di punta della squadra regionale del Comitato FISI Alpi Occidentali, allenata dal coach Alberto Platinetti e seguita da vicino dal valsesiano Oriano Rigamonti, tecnico del Sansicario. Emilia, che è al secondo anno tra le Aspiranti, ha chiuso settima assoluta ad 1”,93/100, classificandosi prima nelle graduatorie ai fini del Grand Prix Italia Juniores e Aspiranti. Al quindicesimo posto Margherita Cecere dello Sci Club Lancia, al ventesimo la carabiniera limonese Melissa Astegiano, al trentesimo assoluto e al quarto tra le Aspiranti Alessandra Banchi del Golden Team Ceccarelli, al trentatreesimo assoluto e al sesto tra le Aspiranti Maria Sole Antonini dello Sci Club Varallo, al trentacinquesimo Martina Banchi del Golden Team Ceccarelli.