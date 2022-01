Il pianista monregalese Lorenzo Bongiovanni promuove il territorio grazie alla sua musica

La musica di Lorenzo Bongiovanni, compositore e pianista monregalese, è al centro della prima parte del video pubblicato all’interno del progetto “Orizzonti sonori”, l’iniziativa nata per promuovere il territorio attraverso immagini, dettagli e soprattutto grazie alla musica.

Come location d’eccezione per il secondo appuntamento è stato scelto il Castello di Grinzane Cavour, sito patrimonio dell’Unesco, per rappresentare con eleganza le peculiarità del territorio cuneese ricco di fascino e storia.

Il video, della durata di circa trenta minuti, è diviso in due parti: nella prima si ascolta musica neoclassica e Jazz, mentre nella seconda il Dj set; le riprese video raccolgono invece i diversi artisti lasciando al centro il Castello e il paesaggio delle Langhe.

Lorenzo Bongiovanni si esibisce nella prima parte del video dove è impegnato a suonare due brani al pianofortedalla grande carica emotiva e si è inoltre occupato di organizzare l’esibizione Jazz selezionando i due artisti, Tommaso Sorba e Gabriele Donegà, e portando quindi la musica live all’evento.

“Innanzitutto - spiega Lorenzo Bongiovanni - devo ringraziare gli ideatori dell’evento Gabriele Giudici, Fabrizio Molineri e Barbara Gourda in per avermi invitato a partecipare. Mi sono occupato personalmente di portare uno dei miei pianoforti a coda poiché ho ritenuto importante elevare ad un livello più alto l’evento grazie alla musica classica e Jazz, da sempre capaci di trasmettere emozioni in modo intenso ed elegante”.

Lorenzo Bongiovanni, attivo su moltissimi fronti in ambito musicale, oltre ad aver collaborato con l’Orchestra Nazionale della RAI e l’Orchestra Filarmonica del Teatro Regio di Torino, ha fondato la “DYME MUSIC AGENCY”, agenzia di intrattenimento musicale classico e moderno.