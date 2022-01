Bra, nuovo mandato di presidente in seno alla Fidas per Tommaso Allocco

Per loro applausi e le parole di riconoscenza espresse da Tommaso Allocco, che ha aggiunto: “Il ringraziamento più grande, però, è rivolto ai donatori, che anche durante la pandemia hanno permesso agli ospedali e quindi ai malati di non rimanere senza sangue. Donare è un gesto di solidarietà straordinario, la donazione di sangue è anonima, gratuita e volontaria questa la rende ancora più preziosa ed è un modo ulteriore per unire tante persone in un momento nel quale si parla tanto di distanziamento” .

Tommaso Allocco, classe 1949, ha lavorato come tecnico dell’Enel ed è diventato donatore all’età di 18 anni, mantenendo l’appuntamento fino a 70 anni, con oltre 200 donazioni all’attivo. Nei precedenti nove mandati di presidenza, ha unito sapientemente i fili della collaborazione tra la sezione locale della Fidas (since 1972) e l’Amministrazione comunale, dialogando in modo attivo con le altre realtà di volontariato cittadine. Con il suo stile associativo è riuscito a far crescere la conoscenza di un importante atto di bene, dato dalla donazione di sangue, che permette di aiutare in modo anonimo e gratuito molte persone malate o che versano in gravi condizioni.