“In Sollucchero”: in arrivo il romanzo di Giovanni Vannucchi, docente del Guala di Bra

Un intrigante storia di "realismo magico" ambientata in Provincia di Siena.

Parliamo di "In sollucchero", romanzo scritto da Giovanni Vannucchi, docente dell’Istituto Superiore Ernesto Guala risiedente a Pocapaglia, in uscita il 28 febbraio su Amazon.

"Come insegnante di lettere, la scrittura fa parte di me: nel mio percorso ho pubblicato racconti e partecipato a concorsi di poesia", ci spiega.

Le vicende del libro partono da una lettera che un signore, un tempo membro di una Comune, riceve da un vecchio professore delle Superiori.

Questi, sparito da 15 anni, lo invita a raggiungerlo in un villaggio da lui costruito nella campagna toscana. Da qui si snodano una serie di storie avanti e indietro nel tempo che coinvolgono anche una donna che aveva avuto una relazione col professore rimanendone incinta.

Tutto questo porterà i protagonisti a un sollucchero, uno stato di placida quiete.

Una trama molto particolare, che ci dice molto del suo autore: "C’è molto di me nel racconto, a partire dalla mia spiritualità, la mia conoscenza e interesse per l’India (sono stato sposato 4 anni con un’indiana) e in generale per l’Oriente, base per la mia vita.

E poi le zone di Siena da dove provengo: la città non viene mai citata direttamente, ma la campagna toscana è riconoscibile".

"In sollucchero" non uscirà tramite i canali tradizionali, ma sarà disponibile su Amazon attraverso un’autoproduzione dell’autore stesso: un’operazione che nasce dalla constatazione della complessa realtà dell’editoria.

"Lo avevo proposto al mio editore precedente, il quale mi ha chiesto di pagare per pubblicarlo. Questo è ormai un vezzo della nostra editoria, ma io lo ritengo scandaloso.

Addirittura, gli editori spesso non leggono nemmeno l’intero romanzo: confrontandomi con altri, e facendo domande sulla trama, ho scoperto che non sapevano nemmeno chi fosse il protagonista.

Oppure mi chiedevano di sborsare cifre altissime per imbastire una campagna pubblicitaria. Nonostante questa situazione, non mi sono dato per vinto, perché a questo libro tenevo molto.

Ho deciso così di optare per Amazon, che mi permette di fare un’autoproduzione con un minimo di editing da parte mia. Col formato kindle ho una discreta possibilità di diffonderlo, di raggiungere un notevole bacino di utenza, di tradurre immediatamente l’ebook in quasi tutte le lingue e di proporre una versione cartacea, che sicuramente faremo".

Vannucchi presenterà "In sollucchero" il prossimo 3 marzo in modalità streaming, con la speranza di poter organizzare a Bra un incontro in presenza nei prossimi mesi.