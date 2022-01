Niente centro tamponi a Garessio, il sindaco Fazio: "L'Asl non autorizza"

Niente tamponi a Garessio. Il Comune, lo scorso ottobre, con l'entrata in vigore delle nuove norme sul "green pass", aveva proposto di offrire ai cittadini residenti un servizio sul territorio per evitare di doversi recare nelle farmacia di Bagnasco e Ceva, le uniche struttura in Val Tanaro che al momento offrono il servizio. Tutto era stato predisposto, dai locali, quelli del Distretto di Garessio dell’ASL, in Viale Paolini, al personale che si sarebbe curato di effettuare i test rapidi a lettura manuale, ma a oggi, dopo alcuni mesi, l'iniziativa non è partita. A spiegare il motivo è il sindaco, Ferruccio Fazio, con una comunicazione sulla pagina istituzionale del Comune: "Cari concittadini,

su richiesta di alcuni di voi ritengo opportuno fare un aggiornamento sulla situazione covid a Garessio. Ad oggi (martedì 11 gennaio, ndr) i positivi sono 49. Ricordiamo che la diffusione avviene maggiormente tra i non vaccinati come maggiore è la possibilità per questi che la malattia si manifesti nelle forme più aggressive che possono portare al ricovero nelle terapie intensive.

Ricordo altresì a tutti l’importanza di seguire scrupolosamente le disposizioni governative emanate per il contenimento della diffusione del virus (DL 1/2022 e precedenti decreti indicati in premessa).

Le informazioni relative alla campagna vaccinale (dove e quando vaccinarsi) si possono reperire sul sito: www.ilpiemontetivaccina.it

Quanto alla possibilità di fare tamponi a Garessio, come già precedentemente comunicato su questo sito, il Comune si è attivato per poter eseguire tamponi in assenza di esercizi privati (farmacie) operanti in questo senso, ma l’ASL-CN1 non ha, per motivi a noi ignoti, concesso al Comune l’autorizzazione relativa.

Quindi per poter eseguire tamponi occorre purtroppo rivolgersi ad altri Comuni (farmacie di Bagnasco, Ceva, Pieve di Teco, San Michele, Vicoforte).