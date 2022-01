Priocca investe in prevenzione e sicurezza contro il Covid nelle scuole

Organizzando una conferenza stampa a Roma, insieme ad altri parlamentari ed esperti tecnici sul tema di depurazione dell'aria, il senatore Marco Perosino , è venuto a conoscenza di apparecchi utili, peraltro già utilizzati in alcuni comuni della Toscana e in Abruzzo a L'Aquila, per migliorare la purificazione dell'aria in ambienti chiusi.

Così in ambito di prevenzione Covid e per rendere più salubre l'aria negli ambienti dedicati allo studio e al lavoro, il Comune di Priocca si è dotato di 11 dispositivi "IntellipureCompact".

"Sono venuto a conoscenza a Roma, approfondendo i temi Covid e prevenzione, dell'esistenza di dispositivi semplici per la filtrazione dell'aria, di diverse dimensioni e potenza in base alle superfici interessate - spiega il senatore e sindaco di Priocca Perosino -. In via sperimentale abbiamo provveduto come Comune di Priocca all'acquisto di undici dispositivi "IntellipureCompact" adatti a superfici sino a 55 mq. Questi sistemi di purificazione intrappolano sino al 99,99% di batteri, spore di muffe, funghi e particelle di dimensioni virus (da 0,007 a 10 micron). Appena sarà possibile, con altri fondi, acquisteremo dispositivi anche per le scuole elementari e dell'infanzia".