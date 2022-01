Un nuovo bike park hotel sulle colline di Castellar: il Comune di Saluzzo cerca imprenditori e idee da sostenere

Un nuovo bike park hotel, cioè una struttura ricettiva specializzata nell’accoglienza di ciclisti con mountain bike, sulla collina di Castellar, collegata ai circuiti Valle Bronda trekking e Valle Varaita trekking.

Per facilitare la creazione della nuova struttura per biker il Comune di Saluzzo intende sollecitare l’iniziativa di privati e o aziende del settore che vogliano partecipare a bandi sul turismo sostenibile, come quello pubblicato di recente dal Gal “Tradizione delle Terre occitane”

http://www.tradizioneterreoccitane.com/bando-pubblico-aiuti-allavviamento-di-attivita-imprenditoriali-per-attivita-non-agricole-nelle-zone-rurali-op-6-2-1-periodo-di-estensione/ (questa opportunità finanzia privati che avvieranno attività e microimprese non agricole di recente costituzione).

L’Amministrazione civica, in accordo con il Consiglio municipale di Castellar, valuterebbe la possibilità di mettere a disposizione una vecchia cascina ristrutturata, l’immobile conosciuto come “Villa Aliberti”.

Ha due sale per la ristorazione da 30-40 coperti, cucina, bar, sala lettura, 6 camere da letto (10-15 posti) con bagni, un locale per ricovero/officina, il tutto immerso in 45 mila mq di bosco che scende fino al centro del borgo.

Un luogo ideale per la creazione di percorsi “scuola” di discesa in mtb e o di un circuito. La struttura si trova sul percorso dell’ultra trail “100 Miglia del Monviso” e sull’itinerario che collega il circuito del Trekking Valle Bronda con il il Valle Varaita Trekking.

Hai un’idea progettuale coerente con queste linee guida? Parliamone, potremmo sostenerti. L’eventuale messa a disposizione dell’immobile avverrà con bando.

Per infoprosindaco@comune.saluzzo.cn.it