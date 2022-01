Borgo piange Luciana Colombo, storica volontaria del Santuario di Monserrato

Si è spenta a 85 anni Luciana Colombo, vedova Pellegrino, storica volontaria del Santuario di Monserrato a Borgo San Dalmazzo.

Molto conosciuta in città per la sua dedizione agli altri: collaborava con il Centro Famiglia, andava a trovare gli anziani ospiti della casa di riposo Padre Fantino, e per anni si è occupata della pulizia della Confraternita di Santa Croce.

I funerali, provenienti dall'ospedale Carle di Confreria, saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Borgo San Dalmazzo venerdì 14 gennaio alle ore 10. Il rosario sarà recitato questa sera, giovedì 13 gennaio alle 19, nella confraternita della Santa Croce.

Lascia il figlio Claudio con Giada, la figlia Imelda, la nipotina Noemi, Paolo, la sorella Enrica.