Covid: la situazione dei contagi in Valle Stura

L’Unione Montana Valle Stura, in collaborazione con la Croce Rossa Valle Stura e l’AIB Protezione Civile Valle Stura, attraverso il COI, il Centro operativo intercomunale intende richiamare l’attenzione della popolazione locale e dei turisti verso la pandemia in corso.

Secondo la piattaforma della Regione Piemonte alle ore 18.30 del 12 gennaio, la situazione dei contagi in valle Stura è la seguente: Argentera 2 soggetti positivi; Pietraporzio 4 positivi; Vinadio 14 positivi; Aisone 11 positivi; Demonte 103 positivi; Moiola 7 positivi; Valloriate 3 positivi; Gaiola 24 positivi; Roccasparvera 31 positivi; Vignolo 108 positivi.

Come dai numeri di cui sopra e dal grafico dell’andamento del contagio nei Comuni della Valle, la situazione vede un consistente aumento dei contagi.

"Affinché venga limitata la circolazione del virus - dicono dal COI - si raccomanda di mantenere massima l’attenzione indossando correttamente i dispositivi di protezione, mantenendo un corretto comportamento e rispettando il distanziamento e le normative in vigore (in particolare gli isolamenti e le quarantena prescritte) nonché non sottovalutare i sintomi".