Frontale sul raccordo dell'Asti-Cuneo a Bombonina: due feriti gravi

Frontale tra due vetture sul raccordo che immette sull'autostrada Asti-Cuneo in frazione Bombonina, poco prima dell'uscita verso Cuneo Est.

Due le persone rimaste ferite, entrambe in modo grave. Sono state trasportate dalla medicalizzata e dall'elisoccorso del 118 regionale al Santa Croce di Cuneo in codice rosso.

Si tratta di due uomini, di cui uno di 79 anni. Del secondo non sono stati forniti dati.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Cuneo, chiamati per le manovre di estricazione dei due feriti. In zona si stanno formando lunghe code e vengono segnalati disagi e ripercussioni in tutta la zona.