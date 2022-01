6 segreti degli esperti per vincere sui migliori siti di scommesse online

Il betting online è un settore che anno dopo anno aumenta il proprio volume d’affari, in particolare ha avuto una vera e propria impennata a causa della pandemia, a partire dal primo lockdown. Anche a seguito della riapertura delle agenzie di scommesse, il pubblico degli scommettitori ha continuato a preferire la modalità di gioco a distanza sui siti di scommesse sportive.

I motivi per questa scelta sono diversi: dalla comodità, alla possibilità di piazzare scommesse live in real time e le instant bet. A questi si aggiungono i vantaggi offerti dai migliori siti per scommesse online. Welcome bonus per i nuovi iscritti, quote maggiorate, promozioni sulle multiple, rimborsi sulle perdite o possibilità di cashout: sono tutte agevolazioni che appartengono esclusivamente al mondo del betting online.

Quanto alle vincite, trattandosi di scommesse sportive, queste non si basano esclusivamente sulla fortuna, in gran parte dipendono dal giocatore. Dunque accanto ad altri fattori, incide anche il livello di expertise e di conoscenza acquisita giocando. Ecco alcuni consigli degli esperti di betting per aumentare le proprie chance di vincere.

Cominciare a vincere alle scommesse online, la strategia della formica

Per applicare i segreti degli esperti giocatori si raccomanda di scegliere esclusivamente uno dei migliori siti per scommesse online con regolare licenza dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Se non sai da dove cominciare puoi usare questi siti scommesse , tutti con regolare licenza e che quindi propongono giochi legali con le garanzie di sicurezza necessarie.

La prima strategia vincente nel mondo del betting è quella di partire da scommesse semplici ed evitare di voler fare il colpaccio. Le scommesse su eventi sportivi non sono slot machine online in cui una singola giocata può far vincere un enorme montepremi progressivo, indipendentemente dalle azioni del giocatore. Cominciare puntando su quote molto alte e dunque su eventi improbabili, porterà a perdere il proprio denaro.

Meglio studiare le statistiche, informarsi e poi puntare su quote basse, ma che corrispondono a eventi molto probabili. In questo modo ci si farà le ossa e si comincerà ad accumulare un piccolo gruzzolo, da poter investire in scommesse più ardite. In tempi di Covid è utilissimo anche tenere in considerazione le notizie sulla positività dei calciatori , diventate ormai un fattore decisivo in molti match.

Scommesse singole e surebet sul miglior sito per scommesse online

Un altro segreto da conoscere riguarda il fatto che gli allibratori perdono la maggior parte dei propri soldi con le scommesse singole. Per chi gioca, la tentazione di creare delle multiple con tanti eventi è forte, se si guarda la vincita potenziale, ma basterà un solo errore per far perdere tutto. Meglio accontentarsi di una piccola selezione di eventi sicuri.

Una tecnica molto utilizzata dai giocatori esperti è quella della surebet. Questa presuppone di avere di valutare le quote proposte da più siti di betting, quindi bisognerà iscriversi a diversi siti per scommesse sportive. L’idea di base è quella di approfittare dei margini di quote diverse sullo stesso evento. Si procederà a puntare sulla migliore quota per ognuno dei risultati possibili sui vari siti. In questo modo ci si garantirà un guadagno sicuro, anche se ridotto.

Questa strategia premia se applicata in modo costante nel tempo. Un trucco nel trucco: è probabile trovare quote diverse su sport minori come lo sci alpino , il softball, sulle cui analisi gli allibratori investono meno risorse.

Il live betting di copertura e il cashout

Puntare su eventi live può essere una buona strategia in diversi casi. Una delle tattiche più usate è quella di utilizzare le scommesse in realtime come scommesse di copertura per le puntate pre-match o per le multiple. Anche in questo caso quindi l’idea di base è quella di vincere in ogni caso, o almeno ridurre le perdite. Siamo sempre nell’ottica di uno scommettitore costante, che quindi mira a guadagnare nel lungo periodo e non con un’unica vincita da favola.

Sfruttare il cashout è un altro metodo per assicurarsi una vincita. I migliori siti per scommesse online permettono di incassare le vincite anche prima della fine dell’evento. In questo modo loro pagheranno meno del previsto e i giocatori otterranno una vincita garantita.

Infine è importante approfittare appieno di tutti gli strumenti offerti dai portali per le migliori scommesse online. Prima di iscriversi è bene valutare i bonus utilizzabili sulle scommesse e farli fruttare al massimo. Inoltre controllare e utilizzare tutti i servizi offerti, come il live streaming, le statistiche aggiornate, gli strumenti di analisi dei match in tempo reale. In questo modo puntare su un risultato sarà sempre più il frutto di un ragionamento ponderato e sempre meno un azzardo.