Praticamente parlare dell'argomento concernente i pozzetti ciechi Roma significa parlare poi delle ditte che si occupano di manutenzione fognaria e comunque di autospurgo.

In linea generale i pozzetti fognari dovrebbero avere la caratteristica di essere facilmente individuabili e quindi raggiungibili per poterli pulire e prima ancora per poter ispezionare, ma invece in alcuni casi quando vengono murati o anche coperti a quel punto questi pozzetti ciechi e quindi anche dei pozzetti nascosti come qualcuno li chiama creando un po' di problemi come vedremo

Infatti è chiaro che è molto probabile che nel tempo si possono creare problemi perché si accumuleranno dei materiali che non possono essere rimossi facilmente, soprattutto le tubazioni si potrebbero otturare.

In genere questi pozzetti cosiddetti invisibili o c'è chi li possiamo ritrovare sotto le pavimentazioni o anche sotto il manto stradale e molte persone contattano le ditte che si occupano di pronto intervento fognature proprio per loro.

E questo quando ci sono segnali che questi pozzetti hanno dei problemi e che tra l'altro sono dei segnali da non sottovalutare altrimenti si può arrivare a dei problemi molto più gravi.

I segnali tipici dei quali parliamo sono sicuramente i cattivi odori, o gli scarichi lenti e poi nei casi più complicati e ci sono fuoriuscite ricorrenti di liquami da quel punto la richiesta subito la pulizia e la manutenzione della fossa biologica.

Quanto per far comprendere la complessità di questa questione basti pensare che questi pozzetti cieco invisibili come li vogliamo chiamare spesso non vengono rilevati nemmeno nelle planimetrie e quindi per poter capire le loro condizioni bisogna utilizzare delle attrezzature specifiche, che nel caso in questione sono le microcamere o le sonde che riescono appunto a fare un monitoraggio del terreno.

I pozzetti ciechi hanno bisogno di un monitoraggio costante e di una corretta manutenzione

Praticamente parlavamo di quelle attrezzature che sono molto precise per mappare la rete fognaria nel suo complesso e riescono così a localizzare i pozzetti e i tombini interrati e le botole in maniera molto chirurgica e molto precisa.

Naturalmente è un argomento molto più complicato di come lo abbiamo presentato e soprattutto come ogni settore e subito bene sottolineare non è che tutte le aziende sono uguali e non tutte hanno lo stesso livello ed è per questo che ne abbiamo avere una a disposizione che sia un'azienda che noi consideriamo affidabile perché magari ha già lavorato per noi se per caso siamo arrivati in città da pochi mesi o addirittura da pochi giorni è chiaro che avremmo bisogno dei suggerimenti per iniziare a sondare il terreno e quindi per iniziare a parlare con varie ditte del settore per capire in caso di necessità e li possiamo chiamare per sapere come muoverci più o meno i prezzi hanno.

Tutto ciò a maggior ragione se per caso non li stiamo contattando per la nostra abitazione, per il nostro condominio ma li stiamo contattando per un nostro locale come può essere un ristorante o una trattoria perché lì la manutenzione richiesta ancora maggiore.