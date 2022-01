Oggi andiamo a capire perché i problemi caldaie non vanno sottovalutati ma anzi vanno attenzionati facendosi aiutare da persone molto esperte.

Innanzitutto rendiamoci conto che richiedere l'intervento di un tecnico caldaista esperto per la riparazione del nostro dispositivo di riscaldamento risulta spesso la soluzione più conveniente dal punto di vista economico, rispetto a quando dobbiamo fare una spesa più elevata per comprarne una nuova.

Invece in alcuni casi il guasto non è assolutamente grave e basta semplicemente l'intervento di una persona che è molto preparata sotto questo punto di vista perché ha acquisito sia competenze teoriche e pratiche che gli permettono di non avere nessun dubbio su come muoversi.

Però per evitare che la riparazione sia troppo lunga e che ci costrnga a spendere troppi soldi dobbiamo chiamarlo subito nel momento in cui ci accorgiamo che qualcosa non va e che magari la caldaia non funziona più come prima.

Perché per esempio se si attiva molto lentamente o se l'acqua calda non arriva in maniera adeguata non bisogna andare a procrastinare perché ci potrebbe portare più problemi nel medio-lungo termine e farci spendere molti più soldi.

Teniamo presente che anche se abbiamo comprato una caldaia di alto profilo è una cosa conveniente per tanti motivi, prima o poi ci darà comunque qualche problema di malfunzionamento perché è una cosa logica da accettare e in quel caso dobbiamo chiamare un tecnico con il quale potremo organizzare anche incontri periodici di manutenzione ordinaria che possiamo considerare come una sorta di revisione del dispositivo.

Vediamo ora quali sono gli obblighi del proprietario della caldaia.

Tutti i possessori di una caldaia hanno degli obblighi specifici che riguardano, innanzitutto, il corretto mantenimento del prodotto che deve essere tenuto in sicurezza e in massima efficienza.

Il problema dell’efficienza non riguarda solamente l’importo delle bollette che si andranno a pagare per il riscaldamento, perché una caldaia che consuma più del dovuto è una caldaia che crea un danno alla collettività andando a togliere risorse preziose al pianeta. Spesso, sempre con un occhio di riguardo al problema ambientalista, si potrebbero verificare delle emissioni tossiche rischiose per gli abitanti della casa ma anche altamente inquinanti.

Dal momento che l’incidenza di queste problematiche è assai ampia la legislazione a previsto l’obbligo di effettuare il bollino blu per la caldaia.

Si tratta di una certificazione che deve essere rinnovata periodicamente contattando un centro di assistenza e facendosi inviare un tecnico che deve operare il controllo dei fumi della combustione della caldaia.

I valori che risulteranno da un esame approfondito dei fumi dovranno rientrare all’interno dei parametri stabiliti perché altrimenti significa che la nostra caldaia sta letteralmente intossicando l’aria, sta inquinando e dunque non ci verrà rilasciato il bollino blu. Senza bollino blu siamo a rischio di incappare in pesanti sanzioni pecuniarie. A volte ci sono dei guasti e delle anomalie che non sono stati rilevati proprio perché la caldaia comunque, bene o male, un minimo continua a funzionare ma devono essere risolte il prima possibile proprio per rientrare all’interno dei parametri di efficienza auspicabili.