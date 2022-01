Vicoforte: 'Cucina Gambaro' è la novità gourmet del 2022. In anteprima il nuovo menù

Il nuovo anno ha portato in provincia di Cuneo alcune importanti e “gustose” novità. Fra queste troviamo il trasferimento dello chef Daniele Gambaro da Mondovì a Vicoforte. Chiusa l’esperienza di grande successo della “Crota”, che si trovava nel centro di Mondovì, da alcuni giorni la coppia gourmet ha riacceso i fornelli nella vicina Vicoforte.

Il nuovo ristorante è stato aperto nei locali che fino ad alcuni anni fa ospitavano il ristorante “Moretto”, e si trova a pochi passi dal bellissimo Santuario, un capolavoro del Barocco piemontese in grado di attrarre migliaia di turisti e che ospita una importante fiera nel mese di settembre.

La sala è stata rinnovata con stile elegante, ma informale, presenta colori caldi, come calda è l’accoglienza in sala, gestita da Alessandra, gentile ed educata, velocissima ed attenta a consigliare i clienti ed a spiegare piatti e prodotti utilizzati.

Daniele, è uno chef di altissimo livello, sempre concentrato sulla cucina, dove opera con grande passione e professionalità. Propone una cucina creativa con ingredienti locali e senza nascondere le sue origini liguri. Il tratto ligure, la cui caratteristica più saliente sono le erbe aromatiche, l'imperdibile pesto, le focacce, le verdure e il pesce, che arriva dalla vicina costa savonese, si mescola con gusto e garbo alle eccellenze locali, composte da formaggi, carni e ortaggi. Il risultato finale garantisce sempre una piacevole sosta.

Dopo l’esperienza matura alla “Crota”, la nuova carta è ancora più interessante riproponendo i suoi piatti di grande successo accanto a preparazioni creative, ma sempre rispettose dei prodotti e del territorio.

In carta con un corretto rapporto qualità/prezzo troviamo fra gli antipasti un Fagottino croccante al sesamo con pere e bra tenero (9€) o il baccalà mantecato con olio Evo con salsa verde e panizza fritta (12€),

Tra i primi gli Gnocchi di patate al cacao ragù bianco di fagiano e tartufo nero (18€), Spaghettoni aglio, olio, peperoncino, con vongole e bottarga affumicata di trota (16€) e Trofie al pesto in stagione arricchito con patate e fagiolini (12€).

Troviamo poi come secondi piatti lo Stracotto di vitello al latte e nocciole con tortino di patate alle erbette (16€), il Filetto di spigola in crosta di porcini, crema di patate allo zafferano (20€) e le acciughe impanate e fritte calamari, salvia e limone fritti (18€).

E per finire dolci fatti in casa come il Cremoso alla rosa e cioccolato bianco e amarena, un delizioso cheesecake con salsa di lamponi e biscotto alle arachidi (7€). Anche nel nuovo locale la cantina garantisce una buona scelta di vini locali, serviti anche al bicchiere.





" Cucina Gambaro " si trova in piazza Luigi Melano Rossi, 3 Vicoforte (CN) Tel 0174 563186 cellulare 334.89 66777 Chiusura Lunedì e Martedì