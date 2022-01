Sanremo Comics Festival: spostata al 28 febbraio la scadenza per la presentazione delle opere e rinviata al 21 maggio la premiazione

L’evoluzione della situazione sanitaria sta provocando una situazione di grande criticità nella città. che ospiterà il festival della Canzone, con l’annullamento di tutte le manifestazioni collaterali e con una totale incertezza oggi sulla possibilità e modalità di apertura delle strutture presenti in città. Fra queste anche il Casinò, che avrebbe dovuto ospitare la cerimonia di premiazione della terza edizione del Sanremo Comics Festival e che ad oggi non ci ha confermato la disponibilità della sala.

Per questo motivo siamo costretti a spostare la cerimonia di premiazione al giorno di sabato 21 maggio, quando la situazione consentirà, speriamo, una premiazione “di presenza” dei vincitori. In questa data prevediamo di svolgere al pomeriggio la consegna delle targhe e degli attestati nel Casinò e la sera lo svolgimento di una festa all’insegna dell’umorismo sempre ai Sanremo nell’ambito dei festeggiamenti del ventennale della testata online Sanremonews, che fa parte del gruppo Morenews.

Considerato che in molti, in particolare da parte delle scuole, ci è stata segnalata una difficoltà nella consegna degli elaborati, abbiamo deciso di spostare al prossimo 28 febbraio la data di scadenza della presentazione delle opere per entrambe le sezioni indicate nel bando.

Questo consentirà di avere più tempo per la valutazione alla Giuria, che questo anno sarà presieduta da Enrico "Macchia" Macchiavello coadiuvato da Guido Silvestri in arte Silver e Giorgio “Matitaccia” Serra. In giuria anche Fabio Bozzetto, Donatella Lavizzari, Diego Lupano, Elisabetta Marcianò, Riccardo Mazzoli, Claudio Porchia, Tiziano Riverso e Diego Zucchi.

Il bando e la scheda di partecipazione possono essere scaricati e visualizzati utilizzando questo link