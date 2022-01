Un Dogo argentino e un Amstaff aspettano una nuova famiglia che li accolga

L’Associazione nazionale protezione animali e ambiente - A.N.P.A. Sezione di Alba, Langhe e Roero oggi vi presenta Cocco e Dana.

Cocco è un bellissimo Dogo argentino, compirà 3 anni a maggio, in regola con le vaccinazioni. Va d’accordo con le femmine, con i maschi, ma non con i gatti. Ha un carattere molto dolce con le persone e con i bimbi in particolare, essendo cresciuto con una bimba. A malincuore la sua famiglia, per gravi problemi familiari ed economici, cerca per lui una nuova sistemazione.

Dana è una stupenda cucciolona Amstaff di 18 mesi. Bellissima, educata, dolce e tranquilla e cerca nuova famiglia. Verrà affidata a persone che conoscono la razza. Dana adora i bambini, è abituata in casa ed è sterilizzata.

Per informazioni e adozioni: Cesare 335 8129997 - Claudia 3429494758

Pagina Facebook: Anpa Alba Langheroero