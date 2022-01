Variante Omicron: in Piemonte riguarda il 77% dei nuovi casi

L’analisi periodica del Ministero della Salute certifica che, anche in Piemonte, la presenza della variante Omicron sui nuovi casi è del 77%.

Tuttavia, come aveva evidenziato l'assessore regionale alla Sanità Icardi ieri ai nostri microfoni "in terapia intensiva i pazienti hanno praticamente tutti la Delta, ancora molto presente. La Omicron ha tutte le evidenze di minore gravità, anche se nessuno si aspettava una tale capacità di trasmissione. Il vaccino, per fortuna, protegge per il 97% dalle forme gravi e dalle ospedalizzazioni, è un dato che ormai non si può più negare. Eppure abbiamo ancora 400 mila piemontesi senza la prima dose, anche se negli ultimi giorni molti indecisi hanno cambiato idea, non fosse che per il nuovo decreto"