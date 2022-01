Volley femminile A1 - Domenica torna in campo la Bosca S.Bernardo Cuneo, via alla prevendita in vista della sfida contro Trento

Ha preso il via nella mattina di giovedì 13 la prevendita per la prima partita del 2022 della Bosca S.Bernardo Cuneo, che domenica 16 affronterà la Delta Despar Trentino alle ore 17:00 al Palazzo dello Sport di Cuneo nel match valido per la seconda giornata di ritorno.

I tagliandi sono acquistabili presso la sede di Cuneo Granda Volley (via Bassignano 14, Cuneo) giovedì in orario 16:00-18:30 e venerdì in orario 9.30-12:00 e 16:00-18:30 e online sul sito www.liveticket.it fino alle ore 12:00 di domenica 16.

Con la capienza al 35% il Palazzo dello Sport di Cuneo potrà accogliere 1.675 spettatori muniti di green pass rafforzato e di mascherina Ffp2, che andrà indossata correttamente durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto. Come stabilito dalle nuove misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19, all'interno del palazzetto sarà vietato consumare cibi e bevande; l’area hospitality e il bar saranno pertanto chiusi.