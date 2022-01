Volley maschile A2 - Cuneo travolge Cantù, Serniotti: "Partita facile solo in apparenza, siamo stati bravi a renderla tale"

La BAM Acqua S.Bernardo Cuneo vince e convince nel recupero contro il Pool Libertas Cantù, conquistando tre punti che le permettono di portarsi, almeno per il momento, in vetta alla classifica.

La squadra di Serniotti gioca con la giusta intensità e non lascia scampo agli avversari, a Cuneo in formazione rimaneggiata.

Le parole del coach a fine partita: "Era una di quelle partite a rischio, all’apparenza più facile perché l’avversario aveva più assenze rispetto a noi e la possibilità di prenderla sottogamba ed essere poco motivati era alta. Per fortuna questo non è successo, l’abbiamo resa facile nonostante all’inizio non lo fosse".