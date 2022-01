Coldiretti Cuneo, latte: "Attenzione ai 'furbetti' delle pratiche sleali"

“Stiamo apprendendo in questi giorni che alcuni caseifici hanno apposto sulle fatture di dicembre una dicitura secondo cui il prezzo del latte da loro riconosciuto è maggiore rispetto ai costi di produzione. Una mossa studiata per mettersi al riparo dalle sanzioni previste dalla normativa di contrasto alle pratiche commerciali sleali”. È quanto rileva il Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo Roberto Moncalvo circa la situazione che sta vivendo il comparto lattiero-caseario cuneese.

“Invitiamo i nostri associati a prestare molta attenzione e a verificare che sia veramente così; la nostra Organizzazione si è battuta per l’approvazione definitiva del provvedimento sulle pratiche sleali proprio affinché non avvengano speculazioni lungo la filiera a danno degli allevatori” dichiara il Direttore di Coldiretti Cuneo Fabiano Porcu.

Gli uffici di Coldiretti Cuneo sono a disposizione per ogni tipo di consulenza in merito, anche legale, e per offrire tutta la necessaria assistenza agli imprenditori agricoli che intendono segnalare pratiche commerciali sleali

