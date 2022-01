All'Unitre di Cuneo tornano gli appuntamenti in presenza

Unitre Cuneo riprende le conferenze di presenza presso il Cinema Monviso, con obbligo di super grenpass e mascherina FFP2.

Lunedì 17 gennaio alle ore 15,30 argomento della conferenza sarà: Le svolte in corso nell’UE: verso quale approdo?

Franco Chittolina fa il punto della situazione con uno sguardo al futuro…

Anche per l’Unione Europea la storia non procede necessariamente in una linea retta continua, ma conosce incertezze e svolte, progressi ma anche paralisi e arretramenti. Lo abbiamo vissuto in questi ultimi anni e sarà ancora di più il caso dopo l’irruzione della pandemia. Dopo un primo momento di esitazione, l’UE negli ultimi due anni ha svoltato verso una maggiore solidarietà e verso nuove assunzioni di responsabilità, ma non manca per molti la tentazione di tornare indietro e proteggersi dentro i confini della nazione, come se questo potesse essere un argine a un mondo che cambia e che non sarà più quello di prima. Una nuova Unione Europea è adesso non solo possibile, ma anche necessaria

Giovedì 20 gennaio 2022 , sempre alle 15,30, Marcella Baggi tratterà l’argomento: La Cina dall’Indo Kush ad Hong Kong.

Dalla mitica “Via della seta” che attraversa le impervie montagne dell’Hindukush, del Karakorum e dell’Himalaya, alle moderne, tecnologiche, frenetiche, superaffollate città dell’est della Cina, da Pechino ad Hong Kong. Andremo alla scoperta dei Kalash, minoranza etnica che vive a nord del Pakistan e passeggeremo tra i suggestivi giardini cinesi per ritrovare l’armonia che dovrebbe accompagnare l’uomo attraverso la natura.