Addio a Luciana Colombo, sempre pronta con il suo "io ci sono"

Ha destato profondo cordoglio a Borgo San Dalmazzo, la scomparsa di Luciana Colombo, vedova Pellegrino, storica volontaria del Santuario di Monserrato a Borgo San Dalmazzo. Aveva 85 anni ed era molto conosciuta in città per la sua dedizione agli altri: collaborava con il Centro Famiglia, andava a trovare gli anziani ospiti della casa di riposo Padre Fantino, e per anni si è occupata della pulizia della Confraternita di Santa Croce. Cristian Peirone, presidente dell'associazione Santuario di Monserrato la ricorda così: "Luciana, una persona che ha dedicato tantissimo tempo agli altri, alla Comunità, agli anziani.

Luciana... Infinite le ore dedicate alla cura dei fiori, alla pulizia della chiesa, al confezionamento delle tovaglie per gli altari, a ricamare le croci ai fazzoletti e corporali, a far sì che tutto fosse pronto e pulito per la celebrazione.

Luciana... Infinite le preghiere recitate e fatte recitare. Come infiniti sono i canti intonati alle celebrazioni, le ore passate a provare i canti per animare le celebrazioni in parrocchia e in santuario.

I chilometri percorsi a piedi o con la bici per raggiungere qualcuno, per arrivare in tempo alla casa di riposo per portare gli anziani ammalati al piano terra per assistere alla messa.

I chilometri in bici per andare a comprare i fiori per la chiesa perchè a Cuneo costavano meno.

Infinite le ore passate a pulire la casa canonica, le aule di catechismo, il piazzale, il Santuario.

Sempre pronta con il suo "io ci sono"...

Pronta anche a mettersi a disposizione per fare dei turni domenicali purchè il Santuario rimanesse aperto e fosse garantita la preghiera del Rosario pomeridiano nei giorni festivi. Pronta ad essere una delle prime volontarie nel 2008 a fondare l'Associazione del Santuario".

I funerali di Luciana Colombo, provenienti dall'ospedale Carle di Confreria, saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Borgo San Dalmazzo oggi, venerdì 14 gennaio, alle ore 10.