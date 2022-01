Pian della Regina di Crissolo: ripartono i corsi di sci per principianti della Scuola Sci Monviso

Le temperature rigide di questo scampolo di inverno hanno ridato fiato all’impianto di innevamento artificiale che opera al fianco del tapis roulant di Pian della Regina, dove il manto nevoso cresce di ora in ora..

Un fatto non di secondo piano per una stazione, quella di Crissolo, che ha visto il vento spazzare altrove la poca neve caduta e di conseguenza decretarne la momentanea chiusura, e che ora riparte – seppur timidamente – con qualche breve sciata e soprattutto con i corsi di sci per principianti organizzati dalla Scuola Sci Monviso, che ripartiranno limitatamente al sabato ed alla domenica.

Mentre il prossimo fine settimana 15 e 16 gennaio) sarà interamente dedicati ai recuperi delle lezioni non effettuate nelle scorse settimane, quello successivo (22 e 23 gennaio) aprirà invece i suoi battenti ai nuovi partecipanti.

Per ulteriori informazioni su date ed orari, così come per eventuali iscrizioni, è a disposizione il negozio di articoli sportivi “Isaia Sport” di Paesana, che risponde ai numeri di telefono 0175945900 oppure 3296049109 (Daniele) oppure ancora 3488869633 (Andrea).