Proteste contro il green pass, circa 250 persone in piazza Virginio a Cuneo

"La riuscita di una radunata/manifestazione non si misura sul numero dei partecipanti. Ieri a Cuneo è stato davvero un bell'evento, si respirava una complicità e una serenità come quando sei tra amici di vecchia data. Queste situazioni emanano un’energia che deflagra tutto il marcio…ecco perché di solito puntano a dividerci".

E' quanto ha pubblicato Beppe Lauria, promotore del Comitato provinciale "no green pass - free vax", sul suo profilo Facebook. Il consigliere comunale di Cuneo, da mesi, organizza manifestazioni di protesta contro "le misure liberticide messe in atto dal governo Draghi".

Ma la risposta della piazza è stata inferiore alle aspettative e a tante precedenti manifestazioni.

Quella di ieri sera, in piazza Virginio a Cuneo, è stata la prima dopo l'entrata in vigore, dal 10 gennaio, di nuove regole, ben più restrittive, per chi non ha il green pass rafforzato, che si ottiene quindi con la vaccinazione o con la guarigione. Non solo, era la prima manifestazione dopo l'entrata in vigore dell'obbligo vaccinale per gli over 50.

Ci si aspettava una piazza piena, invece all'appello hanno risposto in circa 250 persone, come comunicano dalla Questura.

Buona parte di loro, come si vede dalle immagini condivise dallo stesso Lauria su Facebook, erano senza mascherina, nonostante la zona gialla, che ne prevede l'uso anche all'aperto e nonostante l'assembramento.

Su questo tema, la Questura chiarisce che "sono in fase di verifica, da parte del personale in servizio, i requisiti per l'utilizzo delle mascherine e per il rispetto delle normative vigenti".