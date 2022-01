Sospesa l'attività del "Centro incontro" di Vignolo: al via un giornalino per restare vicini

Il Centro Incontro di Vignolo, visto l’alto numero di contagi tra la popolazione, ha momentaneamente sospeso la sua attività del mercoledì pomeriggio. Le volontarie, in accordo con l’associazione ‘’Insieme diamoci una mano di Demonte’’, hanno preferito questa scelta di tutela.

Dalla scorsa settimana si sono attivate per la realizzazione di un piccolo giornalino che distribuiscono a chi frequentava il Centro.

Si tratta di 8 pagine, stampate gentilmente dal Comune, tra foto, curiosità, ricette, giochi, ricordi di momenti passati insieme, storie e poesie scritte dai frequentatori. "E’ un modo per farci compagnia e continuare il bel rapporto di amicizia che si è creato in questi anni, anche a distanza, in attesa di ripartire con più entusiasmo ancora’’.

Si ricorda che chi avesse piacere di fare due chiacchiere o chiedere informazioni, può contattare il numero del Centro (3534246699) attivo il mercoledì.