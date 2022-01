Bra, ruba un autocarro e dopo pochi metri si schianta contro una vetrina del centro

Un ladro piuttosto maldestro quello che, nel pomeriggio di ieri, giovedì 13 gennaio, in pieno centro a Bra, ha prima cercato di rubare un autocarro che gli operai di un’impresa edile impegnata in alcuni lavori avevano lasciato incustodito per brevi attimi in via Mendicità Istruita, nel cuore del centro cittadino, per poi, dopo aver percorso a forte velocità un breve tratto della centralissima via Vittorio Emanuele II, andarsi a schiantare poche centinaia di metri più in là, contro la vetrina di uno studio dentistico di via Verdi, provocando seri danni sia al mezzo che al muro dell’edificio.

L’uomo è quindi sceso dal mezzo per poi darsi alla fuga a piedi, mentre sul posto giungevano gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri del locale Comando.

Le stesse forze dell’ordine stanno ora indagando per risalire all’identità del malvivente, anche grazie alle immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti in zona.